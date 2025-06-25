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25 июн 2025

Водителям грозят новые штрафы за непропуск спецтранспорта без опознавательной раскраски

Водителям грозят новые штрафы за непропуск спецтранспорта без опознавательной раскраски
Автор фото: из открытых источников

Правительство РФ поддержало инициативу об ужесточении ответственности для водителей, не пропускающих автомобили со спецсигналами, но без цветографической окраски. Поправки к статье 12.17 КоАП РФ предложил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Документ уже получил одобрение МВД, ФСО, Минтранса, Минфина и Минюста

Согласно инициативе, за непропуск машины с включенными красными и синими проблесковыми маячками (даже без надписей и раскраски) нарушителям может грозить штраф в размере от 5500 до 7500 рублей или лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года. Аналогичные санкции предлагается применять и в случаях, когда водители не уступают дорогу сопровождаемому транспорту.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость ужесточения вызвана ростом числа инцидентов с участием водителей, отказывающихся пропускать транспортные средства, обеспечивающие охрану госдеятелей и других объектов государственной важности. В качестве аргументов приводятся и текущие условия проведение СВО, а также высокая угроза возникновения террористических актов.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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