Водителям грозят новые штрафы за непропуск спецтранспорта без опознавательной раскраски

Правительство РФ поддержало инициативу об ужесточении ответственности для водителей, не пропускающих автомобили со спецсигналами, но без цветографической окраски. Поправки к статье 12.17 КоАП РФ предложил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Документ уже получил одобрение МВД, ФСО, Минтранса, Минфина и Минюста

Согласно инициативе, за непропуск машины с включенными красными и синими проблесковыми маячками (даже без надписей и раскраски) нарушителям может грозить штраф в размере от 5500 до 7500 рублей или лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года. Аналогичные санкции предлагается применять и в случаях, когда водители не уступают дорогу сопровождаемому транспорту.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость ужесточения вызвана ростом числа инцидентов с участием водителей, отказывающихся пропускать транспортные средства, обеспечивающие охрану госдеятелей и других объектов государственной важности. В качестве аргументов приводятся и текущие условия проведение СВО, а также высокая угроза возникновения террористических актов.