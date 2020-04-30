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30 апр 2020

Водителям могут объявить амнистию

Водителям могут объявить амнистию

День Победы - действительно праздник, особенно если в его честь отечественным водителям готовы простить все дорожные грехи

Россиян могут амнистировать по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Проект приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. С такой инициативой выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, а также депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко, представляющие фракцию ЛДПР. В ближайшее время проект постановления внесут в парламент, сообщает ТАСС.

Под действие амнистии попадают нарушения ПДД по статьям главы 12 КоАП. Исключением являются ст. 12.8 («Управление авто в нетрезвом виде») и 12.26 («Отказ от медосвидетельствования»). Как заявил вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев, простить населению какие-то мелкие штрафы было бы правильно. По его словам, это серьезно не скажется на доходах федерального бюджета.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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