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28 апр 2023

Водителям назвали лучшее время для выезда из Москвы

Водителям назвали лучшее время для выезда из Москвы

Сегодня пятница, а впереди длинные выходные – это значит, что наши соотечественники с большой долей вероятности поедут загород, что чревато заторами. Впрочем, лайфхак, чтобы не стоять в пробках, все же существует.

Его, как раз, озвучивает столичный Департамент транспорта. Тактика простая – выехать либо до трех часов дня, либо после девяти вечера. Любопытно, но уже в первой половине дня Дептранс заявил о том, что из Москвы выезжало в среднем около 350 тыс. автомобилей.

По прогнозам самыми загруженными магистралями внутри МКАД станут Варшавское шоссе, Каширское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе и Ленинский проспект.
 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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