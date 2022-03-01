Водителям придется серьезно потратиться, чтобы получить медсправку

Первое марта нынешнего года – знаковый день в жизни всех отечественных водителей. Дело в том, что в автомобильном мире появляется множество новых правил и в области процедуры техосмотра, и в области оформления медицинских справок – о последних и поговорим

Давайте для начала разберемся в случаях, когда именно водителю необходимо получать медицинскую справку. Итак, их пять: первый – вы только становитесь водителем и получаете свои первые права; второй - срок вашего водительского удостоверения истек, и вам надо его заменить; третий – вы возвращаете права после лишения; четвертый – вы открываете новую категорию; пятый – вы работаете водителем и обязаны проходить ежегодный медосмотр.

Теперь перейдем к медицинским процедурам. Среди врачей обязательны к прохождению: офтальмолог, психиатр, терапевт, нарколог. Если вы управляете грузовиком или автобусом, то придется заглянуть еще и к неврологу.

О сложностях - с января этого года всем водителям необходимо сдавать анализы крови и мочи. Если раньше на такие процедуры вас мог направить врач-нарколог в случае подозрения употребления наркотических средств, то теперь все это стало обязательным. Разумеется, подобные процедуры потребуют больше времени, да и сама стоимость медицинской справки увеличится. Если до нового года цена медсправки для водительских прав варьировалась от 2 500 до 6 000 рублей, то сейчас ожидается подорожание в два-три раза.