Водителям рекомендуют поменять резину

Синоптики посоветовали столичным автомобилистам в ближайшее время поменять летнюю резину на зимнюю, ибо столбики термометров скоро упадут

Синоптики рекомендуют московским водителям в ближайшее время поменять летнюю резину на зимнюю в связи со скорым понижением температуры в столичном регионе. Об этом со ссылкой на центр «Фобос» сообщает сайт «Метеовести». Не исключено установление временного снежного покрова, в связи с чем снизится сцепление летних шин с дорожным полотном.

Ранее ГИБДД попросила водителей в Москве озаботиться подготовкой своих автомобилей к наступлению холодов. В частности, в Госавтоинспекции рекомендовали проверить машины на предмет технической исправности, убедиться в нормальном состоянии зимних покрышек, а также приобрести незамерзающую омывающую жидкость.