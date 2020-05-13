Водителям снова разрешили оформлять цифровые пропуска с помощью СМС

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, уточняющий порядок оформления и использования цифровых пропусков

Власти Москвы решили не отменять возможность оформления цифрового пропуска для водителей с помощью СМС-сообщения. Об этом говорится в опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы указе Сергея Собянина.



Власти напомнили, что для оформления пропуска необходимо отправить СМС на номер 7377. Также разрешение можно оформить на сайте столичной мэрии или через мобильное приложение. При этом получение пропуска с помощью СМС-сообщения по иностранному паспорту или другому документу не предусмотрено. Ранее стало известно, что в Москве могут запретить оформление цифровых пропусков через СМС-сообщения. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко. По его словам, портал мэрии Москвы более востребован, нежели сервис оформления пропусков с помощью мобильных сообщений, однако, теперь ясно, что эти опасения не подтвердились