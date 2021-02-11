Водителям стоит остерегаться снегопада

Власти Подмосковья предупредили водителей о надвигающемся снегопаде, гололеде и, как следствие, дорожных заторах.

Рекомендации для водителей традиционны - соблюдать скоростной режим, не выполнять резких маневров и не совершать долгих поездок. Если существует возможность, то желательно отказаться от использования машины вовсе. Между тем, московские власти пока никак не комментируют приближающееся наступление снежных бурь, хотя метели прошлых дней показали, что пора бы и столичным водителям проявлять аккуратность.

Мы, в Motorpage, порекомендуем нашим читателям не делать резких движений и держать дистанцию. Самое главное – тем, кто продолжает эксплуатировать свой автомобиль на летней резине, рекомендуем ее незамедлительно поменять – от нее может и жизнь зависеть.