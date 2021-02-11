Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2021

Водителям стоит остерегаться снегопада

Водителям стоит остерегаться снегопада

Власти Подмосковья предупредили водителей о надвигающемся снегопаде, гололеде и, как следствие, дорожных заторах.

Рекомендации для водителей традиционны - соблюдать скоростной режим, не выполнять резких маневров и не совершать долгих поездок. Если существует возможность, то желательно отказаться от использования машины вовсе. Между тем, московские власти пока никак не комментируют приближающееся наступление снежных бурь, хотя метели прошлых дней показали, что пора бы и столичным водителям проявлять аккуратность.

Мы, в Motorpage, порекомендуем нашим читателям не делать резких движений и держать дистанцию. Самое главное – тем, кто продолжает эксплуатировать свой автомобиль на летней резине, рекомендуем ее незамедлительно поменять – от нее может и жизнь зависеть.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota электрифицируется полным ходом

11 февраля 2021

Audi изменит класс компактных автомобилей

11 февраля 2021

Москвичам стоит готовиться к появлению бесплатных парковок

11 февраля 2021

В Skoda анонсировали новую Fabia

11 февраля 2021
Renault Duster

Новый Renault Duster приехал в Россию

11 февраля 2021
Peugeot Partner

Peugeot Partner получит новое «сердце»

11 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"
Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность»
Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 7 2