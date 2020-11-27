Водительские ассистенты оказались опасными!

Наличие электронных помощников расслабляет шоферов и позволяет им чаще отвлекаться от дороги

Ученые из Страхового института дорожной безопасности Массачусетского технологического университета провели любопытное исследование, посвященное электронным ассистентам в автомобиле. В результате выяснилось, что постоянное использование помощников расхолаживает водителей и заставляет их отвлекаться от дороги. В исследовании приняли участие 20 водителей, которые на протяжении месяца водители ездили на машинах с современными электронными ассистентами. Десять человек — на Land Rover Range Rover Evoque с включенным адаптивным круиз-контролем, который позволяет поддерживать выбранную скорость и сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля, еще 10 — на Volvo S90, оснащенным той же технологией, а также системой Pilot Assist, позволяющей удерживать машину в выбранной полосе движения.

В начале, испытуемые вели себя внимательно и следили за дорогой, однако, позже водители стали вести себя куда халатнее — убирали руки с руля и часто пользовались мобильными телефонами. Авторы эксперимента отметили, что, шоферы, управлявшие Volvo, в 12 раз чаще отпускали руль во время работы электронных ассистентов.