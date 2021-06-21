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21 июн 2021

Водительские экзамены будем сдавать на беспилотниках

Водительские экзамены будем сдавать на беспилотниках

ГИБДД планирует внедрить беспилотники для сдачи экзаменов на права к 2025 году. Нет, вести машину вам придется самому – у автопилота здесь совсем иная роль.

«Разработка программно-технического комплекса, предназначенного для помощи экзаменаторам при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения, оснащение ими экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, а также разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование указанных комплексов, предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»», — говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

Да, автопилот будет помогать экзаменатору.  Правда, как именно будет работать комплекс и каков будет его функционал – неизвестно. Ясно одно – инспектор будет находиться в автомобиле. Скорее всего, автопилот будет носить в себе навигационные механизмы.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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