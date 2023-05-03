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3 май 2023

Водительские права не являются удостоверением личности

Водительские права не являются удостоверением личности

Верховный суд вынес вердикт, согласно которому водительское удостоверение на территории России не может считаться полноценным удостоверением личности

Поводом для установки данного факта стало одно интересное разбирательство – несколько месяцев назад ГИБДД задержало шофера , который перевозил на своей фуре опасные грузы  - нефть. Правила перевозки предписывают, что перевозчик в числе прочих документов должен иметь и паспорт. Собственно, его то у водителя и не оказалось, и он предъявил инспектору ГИБДД лишь права, рассчитывая, что этого будет достаточно.

Наказание пытались оспорить, но верховный суд посчитал иначе и оставил санкции в силе, так как водитель не только нарушил правила перевозки груза, но и по причине того, что водительское удостоверение, в принципе, не включено в закреплённый в нормативных актах список удостоверений личности

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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