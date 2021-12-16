Водительские права обеспечат людей серьезными возможностями

Госдума приняла новый закон об упрощенной идентификации физических лиц. Для нас водителей он важен тем, что водительские права можно использовать в качестве второго документа для идентификации при финансовых операциях

Поясним, совсем скоро водительские удостоверения можно будет использовать в качестве документа при оформлении кредита, заключении различных договоров с банковскими и страховыми организациями, с негосударственным пенсионным фондом и с брокерами, а также о доверительном управлении ценными бумагами.

Еще одним важным пунктом закона является тот факт, что увеличивается лимит платежа по операциям, для которых не требуется проверять данные о клиенте. Это касается и выплат по ОСАГО, максимальный размер которых теперь составит сорок тысяч рублей вместо текущих пятнадцати тысяч.