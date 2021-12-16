Автомобильный портал Motorpage
16 дек 2021

Водительские права обеспечат людей серьезными возможностями

Водительские права обеспечат людей серьезными возможностями

Госдума приняла новый закон об упрощенной идентификации физических лиц. Для нас водителей он важен тем, что  водительские права можно использовать в качестве второго документа для идентификации при финансовых операциях

Поясним, совсем скоро водительские удостоверения можно будет использовать в качестве документа при оформлении кредита, заключении различных договоров с банковскими и страховыми организациями, с негосударственным пенсионным фондом и с брокерами, а также о доверительном управлении ценными бумагами.

Еще одним важным пунктом закона является тот факт, что увеличивается лимит платежа по операциям, для которых не требуется проверять данные о клиенте.  Это касается и выплат по ОСАГО, максимальный размер которых теперь составит  сорок тысяч рублей вместо текущих пятнадцати тысяч.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Кто купил завод Ford под Петербургом?

16 декабря 2021

У Ford выйдет новая модель в коллекции GT Heritage

16 декабря 2021

АвтоВАЗ анонсировал необычную новинку

16 декабря 2021

В Maserati открыли подразделение классических машин

16 декабря 2021

Электромобили перестают быть выгодными

16 декабря 2021
Dongfeng Rich 6

В Россию едет китайский Nissan Navara

16 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 (2022) двуликий Тест драйв
15 декабря 2021

Mercedes-Benz C-Class
"Двуликий "
KIA Mohave - kia mohave (2020) от томагавка к автопилоту
Тест драйв
12 декабря 2021

KIA Mohave
"От томагавка к автопилоту (часть 2)"
Genesis G70 - genesis g70 (2021) расправляет крылья и учится летать
Тест драйв
09 декабря 2021

Genesis G70
"Новый Genesis G70 расправляет крылья и учится летать"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 6 9 6