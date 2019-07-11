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11 июл 2019

Водительские права станут электронными

Водительские права станут электронными

Работа над электронными документами уже ведется. Появиться они могут в течение ближайших лет

Водительские права в России скоро будет переведены в электронный вид, заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Специалисты уже работают над этой задачей, которая решается в рамках национального проекта «Цифровая экономика». «Права скоро будут электронными, над этим уже работают, я знаю. И я считаю, что права должны войти в эту программу (по цифровизаци на транспорте). Это будет намного удобнее для водителей», — приводит ТАСС слова депутата.

Сколько времени потребуется на создание и введение электронных водительских прав в России — не известно, но ряд специалистов высказывают мнение, что на реализацию столь сложного проекта потребуется около 4–5 лет.

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