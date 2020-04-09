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9 апр 2020

Водительские права все же будут продляться автоматически

Водительские права все же будут продляться автоматически

Правительство РФ в ближайшее время должно придумать и одобрить схему для автоматического продления действия водительских удостоверений

Для получения нового удостоверения, которое будет действовать в течение следующего десятилетия, водителям нужно пройти медкомиссию (по итогам им выдадут медицинскую справку) и заплатить госпошлину. Свежие права выдаются в подразделениях ГИБДД.

Однако в нынешней ситуации (режим так называемых «нерабочих дней» продлили до конца текущего месяца) многие автомобилисты не могут пройти медкомиссию, об этом ранее сообщили в ФАР (Федерации автовладельцев России). Кроме того, сейчас в МВД держат курс на «минимизацию личного общения»: услуги по выдаче водительских удостоверений оказываются только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В итоге организация выступила с предложением продлить срок действия водительских прав в автоматическом режиме на полгода. Инициатива касается только тех водителей, которым в ближайшее время нужно менять права по истечению срока их действия. В ФАР пояснили, что это позволит не привлекать к ответственности за управление ТС с «просроченными» правами тех, кто садится за руль в случае крайней необходимости и по работе, к примеру, таксистов, водителей скорой помощи, тех, кто доставляет продукты и других.

Это предложение уже оценил президент РФ Владимир Путин: он поручил правительству РФ создать схему для автоматического продления водительских прав из-за действия ограничительных мер. Правда, отсрочка будет короче: не полгода, а всего три месяца. Остаётся надеяться, что подразделения ГИБДД справятся с нагрузкой, которая явно вырастет после окончания режима социального дистанцирования.

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Колёса

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