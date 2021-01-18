Быть может, настанет тот день, когда читатели Motorpage перестанут возить с собой кипу документов, заменив её данными в мобильном телефоне

Отметим, что будущее постепенно наступает, вот и водительские права совсем недавно предложили заменить обычным QR-кодом. Да, как сообщает «Коммерсантъ», Министерство связи разрабатывает специальное приложение, где в специальных кодах будут храниться данные водительского удостоверения и регистрационные данные транспортного средства.

Причем в тестовом режиме данную программу запустят уже скоро, однако, произойдет это лишь в трех регионах – в столице, в области и в Татарстане. Любопытно, что около трех лет назад в ГИБДД собирались сделать нечто похожее в области страховых полисов, что позже оформилось в электронные полисы ОСАГО.