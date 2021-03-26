Водительский экзамен снова претерпевает изменения

С наступлением апреля у будущих водителей кардинально изменится процесс сдачи экзамена. Его практическая часть будет проходить в городе

Как сообщают в ГИБДД, список обязательных упражнений будет состоять из четырех маневров: движение на уклоне, параллельная парковка, въезд в бокс задним ходом и разворот в ограниченном пространстве. Знающие люди вспомнят, что на площадке также полагалось проходить змейку и упражнение «поворот на 90 градусов» - этих двух испытаний в городе не будет. В ведомстве сообщают, что, например, для змейки городские улицы просто не предназначены. Успешная сдача экзамена допускается только при прохождении всех элементов. То есть, если испытуемый не смог правильно припарковаться, то заветной корочки ему не видать.



Интересно, что новый формат экзамена очень близок к американским и европейским системам. Например, в США вся практическая часть происходит в городе. В Германии же абитуриенты сдают экзамен не только на городских улицах, но и на автобанах, тем самым показывая свою способность передвигаться в скоростном потоке. Кроме того, немецких абитуриентов проверяют и на предмет знания устройства автомобиля. Например, во время экзамена вас могут попросить показать, как нужно проверять уровень масла в двигателе.