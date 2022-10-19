Автомобильный портал Motorpage
19 окт 2022

Volkswagen ищет покупателей на свой завод в Калуге

Volkswagen ищет покупателей на свой завод в Калуге

Volkswagen ищет покупателя на свой автозавод в Калуге, он находится в простое с марта в связи с антироссийскими санкциями.

На данный момент информация исходит только от европейских СМИ, официальных заявлений на предмет продажи калужского завода российский офис марки Volkswagen не дает. Напомним, что предприятие VW в Калуге работало по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Кроме того, на территории есть цех по сборке двигателей.

По некоторым данным одним из покупателей могла стать австрийская компания Steyr. Правда, компания уже сделала официальное заявление, где сообщила об отсутствии интереса к калужскому заводу Volkswagen.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volvo Group сворачивает свою деятельность в России

19 октября 2022

Москвичей попросили сменить летнюю резину на зимнюю

19 октября 2022

МВД объявило об аннулировании нескольких тысяч диагностических карт

19 октября 2022
Rolls-Royce Spectre (2024)

Представлен первый электрический Rolls-Royce

19 октября 2022

Lincoln заставит своих дилеров потратиться

19 октября 2022

Подразделение BMW M пообещало сохранить механическую КПП на своих автомобилях

19 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"

Написано новостей:

3 1 6 7 0