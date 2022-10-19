Volkswagen ищет покупателей на свой завод в Калуге

Volkswagen ищет покупателя на свой автозавод в Калуге, он находится в простое с марта в связи с антироссийскими санкциями.

На данный момент информация исходит только от европейских СМИ, официальных заявлений на предмет продажи калужского завода российский офис марки Volkswagen не дает. Напомним, что предприятие VW в Калуге работало по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Кроме того, на территории есть цех по сборке двигателей.

По некоторым данным одним из покупателей могла стать австрийская компания Steyr. Правда, компания уже сделала официальное заявление, где сообщила об отсутствии интереса к калужскому заводу Volkswagen.