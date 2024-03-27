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27 мар 2024

“Волга” возвращается: ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака

“Волга” возвращается: ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака

Согласно базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию товарного знака Volga. Под новым брендом будет выпускаться множество товаров, в том числе автомобили

Новый бренд был зарегистрирован с латинским написанием и угловатым дизайном в стилистике материнского бренда. Ожидается, что такую надпись мы увидим на автомобиле уже относительно скоро - летом 2024 года.

Сборку наладят на заводе в Нижнем Новгороде, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров еще в декабре прошлого года. Примечательно, что производство автомобилей будет осуществляться в сотрудничестве с технологическим партнером, вероятно, из Китая. Более того, по слухам, это может быть Hongqi.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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