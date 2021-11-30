Волки обеспечивают безопасность дорог!

Национальная академия наук США пришла к интересному выводу. Оказалось, что волки сокращают аварийность на дорогах страны, регулируя популяцию оленей

Если обратиться к статистике, то можно заметить, что на дорогах Америки ежегодно происходит около миллиона столкновений автомобилей с оленями, что приводит к 29 000 пострадавших, 200 погибшим. Но есть и положительные стороны. Так, например, в штате Висконсин возросла популяция волков и число зафиксированных столкновений автомобилей с оленями сократилось на 24 процента!

Логично предположить, что волки попросту поедают оленей, в результате чего их меньше выбегает на дороги. В принципе, это так, но есть и один нюанс. Ученые заявляют, что волки во время охоты предпочитают двигаться вдоль дорог и трубопроводов, олени, собственно, начинают избегать таких мест, предпочитая держаться в глубине леса.