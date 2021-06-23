Volkswagen будет активно использовать 3d печать.

Немецкий концерн намерен начать массово печатать металлические детали для машин на 3D-принтере. Причем к 2025 году компания хочет достигнуть объема в сто тысяч деталей

Известна даже первая деталь, которая пойдет на конвейер 3d-печати. Собственно, это будет стойка крыши для модели T-Cross. Компания уже провела краш-тесты металлических деталей автомобилей, напечатанных на 3D-принтере. Испытания завершились с полным успехом. К слову, у печатных деталей есть еще один немаловажный плюс. Так, например, та же самая стойка вполовину легче аналогичной детали, но изготовленной по методу обычной штамповки.

Заметим, что концерн использует 3d принтеры уже на протяжении четверти века. Правда, технология применялась лишь в производстве концептуальных машин. До серийных транспортных средств печатные детали добрались совсем недавно.