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7 июн 2021

Volkswagen будет производит турбированные моторы в России

Volkswagen будет производит турбированные моторы в России

"Фольксваген Груп Рус" инвестирует 6 миллиардов рублей в увеличение и адаптацию мощностей калужского завода для запуска проекта

На данный момент, в Калуге производится лишь один атмосферный мотор – 1.6. Конечно же, он устанавливается на многие модели концерна, но и турбо-мотор 1.4 снискал громадную популярность  у покупателей. Так что локализация данного узла выглядит логичным шагом. Кроме того, такие планы были определены еще в 2019 году, когда Volkswagen подписывал специальный инвестиционный контракт (СПИК) с правительством.

«Производство нового мощного турбированного двигателя позволит нам расширить наше предложение для клиентов, диверсифицировать линейку и создать новые рабочие места в Калужской области», — цитирует газета «Ведомости» гендиректора Volkswagen в России Штефана Меха. Интересно, что после внедрения производства нового мотора мощности сборочной линии возрастут со 150 до 240 единиц в год.

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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