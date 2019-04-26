Volkswagen готовится внедрить фильтры тормозной пыли

Экологические требования в развитых странах продолжают ужесточаться. Вскоре может появиться принципиально новое устройство, которое заставит напрячься всех автомобильных производителей. Речь идет о фильтре тормозной пыли.

Собственно, разработчиком данной технологии является немецкая компания MANN+HUMMEL, которая ведет исследования в этом направлении уже c 2003 года. Как заявляют представители компании, в Германии автомобили ежегодно выбрасывают в окружающую среду около 10 000 тонн «тормозной пыли», проще говоря, продукты износа тормозных колодок.

Сам по себе фильтр является небольшим уловителем, который устанавливается около суппорта и «отсекает» большую часть «пыли». Что касается Volkswagen, то компания решила одной из первых испытать подобную технологию в действии. Представители марки сообщают, что такие фильтры могут появиться на серийных моделях марки Volkswagen через 2 года.