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26 апр 2019

Volkswagen готовится внедрить фильтры тормозной пыли

Volkswagen готовится внедрить фильтры тормозной пыли
Автор фото: фирма-производитель

Экологические требования в развитых странах продолжают ужесточаться. Вскоре может появиться принципиально новое устройство, которое заставит напрячься всех автомобильных производителей. Речь идет о фильтре тормозной пыли.

 

Собственно, разработчиком данной технологии является немецкая компания MANN+HUMMEL, которая ведет исследования в этом направлении уже c 2003 года. Как заявляют представители компании, в Германии автомобили ежегодно выбрасывают в окружающую среду около 10 000 тонн «тормозной пыли», проще говоря, продукты износа тормозных колодок.

Сам по себе фильтр является небольшим уловителем, который устанавливается около суппорта и «отсекает» большую часть «пыли». Что касается Volkswagen, то компания решила одной из первых испытать подобную технологию в действии. Представители марки сообщают, что такие фильтры могут появиться на серийных моделях марки Volkswagen через 2 года.

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При написании новости использовалась информация:
Автomail.ru, Drom

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