Концерн Volkswagen AG хочет расширить свою деятельность в России, но теперь немцы не хотят расширять собственное производство в Калуге, а подумывают о том, чтобы войти в акционерный капитал «Группы ГАЗ».

Сегодня в Нижнем Новгороде собирают седаны Skoda Octavia и Skoda Yeti (со следующего года его заменит Kodiaq), а также седаны Volkswagen Jetta. В этом году «Группа ГАЗ», которой принадлежит Горьковский автозавод, и концерн Volkswagen подписали меморандум о расширении сотрудничества. Он, в частности, предусматривает поставки немецких турбодизелей для «ГАЗелей NEXT». Ходят слухи, что две компании также могут разработать новый автомобиль на единой платформе.

Однако, как сообщает агентство Reuters с ссылкой сразу на пять своих источников, в Volkswgen не хотят ограничиваться только таким сотрудничеством и могут приобрести пакет акций «Группы ГАЗ». Его размер неизвестен. Олег Дерипаска, владелец «Группы ГАЗ», несомненно заинтересован в дополнительных инвестициях, но вряд ли готов потерять контроль над заводами, так что немцы могут обойтись и миноритарным пакетом, например в 5%. Уже это позволит концерну ввести своего представителя в совет директоров «Группы ГАЗ» и непосредственно влиять на деятельность завода.

