Volkswagen хотел купить Alfa Romeo, но не срослось

На днях глава альянса Stellantis, Карлос Таварес, поделился интересными фактами из историй марок, входящих в альянс. Когда-то давно, немецкий концерн Volkswagen мог бы пополнить свой портфель еще одним итальянским автопроизводителем

Как уже стало ясно из заголовка, этим производителем является Alfa Romeo. В 2018 году, лично глава Volkswagen, Фердинанд Пиех проявлял интерес к данной компании. Более того тогдашний операционный директор Volkswagen Group Герберт Дисс встречался с Майком Мэнли (который возглавлял концерн FCA в те годы) и обсуждал перспективы выкупа итальянской компании.

Дальше больше - если бы сделка состоялась, то «Альфу» планировалось передать под контроль фирмы Porsche. Любопытно, но под немецким крылом итальянцы должны были бы выпускать более дешевые суперкары, чем производит компания Porsche.