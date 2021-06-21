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21 июн 2021

Volkswagen хотел купить Alfa Romeo, но не срослось

Volkswagen хотел купить Alfa Romeo, но не срослось

На днях глава альянса Stellantis, Карлос Таварес, поделился интересными фактами из историй марок, входящих в альянс. Когда-то давно, немецкий концерн Volkswagen мог бы пополнить свой портфель еще одним итальянским автопроизводителем

Как уже стало ясно из заголовка, этим производителем является Alfa Romeo. В 2018 году,  лично глава Volkswagen, Фердинанд Пиех проявлял интерес к данной компании. Более того тогдашний операционный директор Volkswagen Group Герберт Дисс встречался с Майком Мэнли (который возглавлял концерн FCA в те годы) и обсуждал перспективы выкупа итальянской компании.

Дальше больше -  если бы сделка состоялась, то  «Альфу» планировалось передать под контроль фирмы Porsche. Любопытно, но  под немецким крылом итальянцы должны были бы выпускать более дешевые суперкары, чем производит компания Porsche.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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