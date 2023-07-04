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4 июл 2023

Volkswagen ID.Buzz удачно «объехал» лося

Volkswagen ID.Buzz удачно «объехал» лося

Испанские автоэксперты провели очередную серию испытаний в рамках «лосиного теста». На этот раз все внимание было приковано к электрическому минивэну компании Volkswagen ID.Buzz

До «электрички» испытатели тестировали новый «Мультивэн», который прошел маневровый коридор на скорость в 69 километров в час (при зачетном показателе в 77 километров в час). Надо сказать, что ID.Buzz показал себя с лучшей стороны, до лимита он не добрался, но максимальный результат оказался выше – 71 километр в час.

Собственно, испытатели отметили предсказуемость реакций минивэна. В то же время критике подверглись электронные системы безопасности, которые слишком активно вмешиваются в процесс вождения.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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