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2 июл 2026

Volkswagen может продать Lamborghini и Ducati ради финансирования масштабной реформы

Volkswagen может продать Lamborghini и Ducati ради финансирования масштабной реформы
Автор фото: фирма-производитель

Сообщается, что руководство концерна обсуждает варианты привлечения дополнительных средств, среди которых фигурируют продажа Ducati или вывод Lamborghini на биржу

Поводом для новых обсуждений стала успешная реализация контрольного пакета производителя судовых двигателей Everllence. Сделка принесла компании более высокую оценку актива, чем ожидалось, однако этих средств может оказаться недостаточно для финансирования масштабной программы реструктуризации и инвестиций в будущие модели.

Сейчас Volkswagen переживает один из самых сложных этапов своей истории. По данным СМИ, концерн готовится сократить до 100 000 рабочих мест и закрыть четыре завода, одновременно увеличивая расходы на развитие электрического транспорта и борьбу с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей.

Lamborghini считается одним из самых ценных активов концерна. В 2025 году итальянская марка получила прибыль в размере 888 млн долларов, несмотря на повышенные импортные пошлины в ряде стран. При этом Audi приобрела производителя суперкаров в 1998 году всего за 110 млн долларов. Ducati вошла в состав концерна через Audi в 2012 году. Тогда за итальянского производителя мотоциклов было заплачено 909 миллионов долларов. По оценке экспертов, сегодня стоимость Lamborghini превышает 22 млрд долларов.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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