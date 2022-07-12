Volkswagen направит серьезные инвестиции на развитие электромобилей

Концерн Volkswagen Group объявил об одной из крупнейших инвестиций в своей истории. Ровно двадцать миллиардов евро будут направлены на строительство нескольких заводов по производству аккумуляторных батарей

Проект предусматривает запуск шести заводов в Европе и двух в США. Будет создано 20 000 рабочих мест. Также в структуре концерна будет создано отдельное подразделение, которое будет заниматься изучением вопросов по добыче энергии, хранению аккумуляторов и их переработке.

Как и в случае с платформами (MQB, MLB, MEB), концерн Volkswagen Group максимально унифицирует аккумуляторы для разных моделей и семейств. Это даст значительную экономию средств на разработку и выпуск.