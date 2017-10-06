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6 окт 2017

Volkswagen недоволен успешностью Skoda

Volkswagen недоволен успешностью Skoda
Автор фото: фирма-производитель

Внезапно в Volkswagen осознали, что получили еще одного конкурента автомобилям материнской марки, причем взращенного самим концерном. Чешская Skoda не только успешно продает свои автомобили в своем сегменте, но и грозит откусить часть пирога у Volkswagen, который дороже и стоит на ступеньку выше.

В первую очередь это связано с тем, что чехи на полную используют полученные от Volkswagen технологии, делают качественные автомобили и при этом, платят своим рабочим в несколько раз меньше, добиваясь таким образом низкой себестоимости продукции и, соответственно, конкурентных цен на рынке. В итоге Skoda оказалась не только рентабельнее Volkwagen, но даже обошла премиальную Audi по этому показателю.

Сильнее всего этим недовольны немецкие профсоюзы: рабочие места в Германии постоянно находятся под угрозой сокращения. Volkswagen сейчас обдумывает что предпринять, чтобы… снизить конкурентоспособность Skoda. В числе возможных мер: повышение платы за использование технологий, а также перенос части производства автомобилей чешской марки в Германию. Это позволит Volkswagen дозагрузить простаивающие мощности у себя на родине.
 

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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