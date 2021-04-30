Volkswagen обвиняют в мошенничестве

Помните прекрасную первоапрельскую шутку немецкого концерна о том, что компания решила переименоваться в Voltswagen? Безобидный розыгрыш вылился в расследование Комиссии по ценным бумагам США

Напомним, что в конце марта компания якобы допустила утечку информации о планах по собственному переименованию в Voltswagen для рынка Северной Америки — новое название должно было подчеркнуть взятый фирмой курс на электрификацию. Чуть позже компания заявила о том, что это просто шутка и пиар-ход. Отметим, что многие СМИ отнеслись ко всему этому негативно, как и некоторые государственные структуры.

Итак, Комиссия по ценным бумагам США заподо¬зрила Volkswagen в попытке манипуляции рынком акций. Любопытно, что всплеск котировок действительно имел место быть. Как сообщает Motor1, акции Volkswagen в США на фоне публикации новости подорожали на 12,5%. Так что теперь комиссия будет выяснять, не является ли эта шутка прикрытием некоего стратегического хода. Сообщается, что автомобильная компания будет оказывать полное содействие расследованию.