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30 апр 2021

Volkswagen обвиняют в мошенничестве

Volkswagen обвиняют в мошенничестве
Автор фото: фирма-производитель

Помните прекрасную первоапрельскую шутку немецкого концерна о том, что компания решила переименоваться в Voltswagen? Безобидный розыгрыш вылился в расследование Комиссии по ценным бумагам США

Напомним, что в конце марта компания якобы допустила утечку информации о планах по собственному переименованию в Voltswagen для рынка Северной Америки — новое название должно было подчеркнуть взятый фирмой курс на электрификацию. Чуть позже компания заявила о том, что это просто шутка и пиар-ход. Отметим, что многие СМИ отнеслись ко всему этому негативно, как и некоторые государственные структуры.

Итак, Комиссия по ценным бумагам США заподо¬зрила Volkswagen в попытке манипуляции рынком акций.  Любопытно, что всплеск котировок действительно имел место быть. Как сообщает Motor1, акции Volkswagen в США на фоне публикации новости подорожали на 12,5%.  Так что теперь комиссия будет выяснять, не является ли эта шутка прикрытием некоего стратегического хода.  Сообщается, что автомобильная компания будет оказывать полное содействие расследованию.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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