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11 авг 2021

Volkswagen откажется от своих колбасок

Volkswagen откажется от своих колбасок

Знали ли вы, что немецкий автомобильный концерн специализируется не только на автомобилях, но и на кулинарии.

Речь идет о фирменных колбасках карри, которыми кормят сотрудников и гостей в многочисленных кафетериях. Занятно, но колбасой Volkswagen занимается аж с семидесятых годов прошлого века.

Впрочем, любой эпохе приходит конец. Буквально на днях руководство Volkswagen заявило о том, что компания к 2025 году перестанет кормить своих сотрудников и гостей мясом. Первым делом из меню кафетериев исчезнут те самые «карривурсты».

Мотивация здесь интересная – Volkswagen продиктовывает свое решение заботой о здоровье сотрудников, так как за вегетарианством, по их мнению, будущее. Впрочем, стоит вспомнить, что когда от мяса попытались отказаться на предприятиях, то рабочие через профсоюз отбили данную привилегию, так что препятствия могут возникнуть и в данном случае.

При написании новости использовалась информация:
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