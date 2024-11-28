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28 ноя 2024

Volkswagen продает завод в Синьцзяне

Volkswagen продает завод в Синьцзяне

Volkswagen объявил о продаже совместного предприятия с SAIC в китайском регионе Синьцзян. Завод и испытательные полигоны перейдут под управление компании Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC). Стоимость сделки не сообщается

Продажа завода, который не выпускал автомобили с 2019 года, объясняется экономическими причинами. Ранее предприятие в Синьцзяне использовалось только для контроля качества и передачи автомобилей дилерам. Одновременно с этим немецкий автопроизводитель продлил свое партнерство с китайским концерном SAIC до 2040 года. В рамках соглашения компании планируют выпуск 18 новых моделей, включая два гибрида, которые появятся на китайском рынке в 2026 году.

Несмотря на отмену обязательных требований к иностранным производителям работать через совместные предприятия, Volkswagen продолжает сотрудничество с SAIC, FAW, JAC и XPeng. Компания планирует представить более 30 новых электрических и гибридных моделей до 2030 года, подтверждая стратегическую ориентированность на самый крупный мировой автомобильный рынок.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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