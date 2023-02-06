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6 фев 2023

Volkswagen продаст свой калужский завод

Volkswagen продаст свой калужский завод

Volkswagen продаст свой завод в Калуге группе АФК «Система». Официального подтверждения данной информации нет

Как сообщают инсайдеры, стороны уже постепенно намечают план сделки. Вообще АФК "Система" это полноценный холдинг, куда входят разные предприятия - от поставщиков оборудования сотовой связи до частных медицинских клиник, однако, автомобильная отрасль для АФК "Система" еще нова.

Впрочем источники сообщают, что купленный завод продолжит свою работу, причем по прямому назначению - выпускать те же модели, которые собирал Volkswagen, — якобы немецкий концерн готов поставлять АФК "Система" свои компоненты если не из Евросоюза, то из Китая.

Завод Volkswagen в Калуге открыт в 2007 году, с 2009-го он работает в режиме полного цикла — со сваркой и окраской кузовов. Мощность площадки — 225 тысяч автомобилей в год.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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