Volkswagen разработает уникальные топливные элементы

Немецкий концерн запатентовал новую технологию водородной силовой установки. Благодаря уникальным топливным элементам, автомобиль сможет проезжать до двух тысяч километров на одном баке.

Подробности о технологии не разглашаются. Западные СМИ говорят лишь о том, что новые топливные элементы будут не только эффективнее, но и дешевле. Последний пункт будет достигнут за счет применения необычных материалов — например, керамики вместо полимеров. Кроме того, благодаря новой разработке можно будет отказаться от дорогостоящих комплектующих из платины.

Любопытно, но глава компании, Герберт Дисс, в свое время выступал против развития “водородомобилей”. Топ-менеджер считал, что будущее автопрома сосредотачивается вокруг полноценных электромобилей.