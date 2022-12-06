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6 дек 2022

Volkswagen разработает уникальные топливные элементы

Volkswagen разработает уникальные топливные элементы

Немецкий концерн запатентовал новую технологию водородной силовой установки. Благодаря уникальным топливным элементам, автомобиль сможет проезжать до двух тысяч километров на одном баке.

Подробности о технологии не разглашаются. Западные СМИ говорят лишь о том, что новые топливные элементы будут не только эффективнее, но и дешевле. Последний пункт будет достигнут за счет применения необычных материалов — например, керамики вместо полимеров. Кроме того, благодаря новой разработке можно будет отказаться от дорогостоящих комплектующих из платины.

Любопытно, но глава компании, Герберт Дисс, в свое время выступал против развития “водородомобилей”. Топ-менеджер считал, что будущее автопрома сосредотачивается вокруг полноценных электромобилей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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