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11 май 2022

Volkswagen создаст новый бренд для электрических внедорожников

Volkswagen создаст новый бренд для электрических внедорожников

Речь идет о марке Scout, под которой раньше выпускались универсалы повышенной проходимости Skoda

В новом прочтении марка станет абсолютно самостоятельной. В течение ближайших пяти лет Volkswagen Group под этим брендом выпустит на глобальный рынок, как минимум, две модели - внедорожник и пикап. Информации о новинках крайне мало - СМИ располагают лишь парой дизайнерских скетчей, которые смогут дать представление о внешности машин.

Каждая из них получит угловатый дизайн в стиле электрокаров Rivian. Остальные характеристики не раскрываются. Производство машин будет налажено уже в 2026 году. Отметим, что в ближайшее время Volkswagen представит и свой новый пикап с ДВС, который построен на общих с Ford Ranger  узлах и агрегатах.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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