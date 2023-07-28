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28 июл 2023

Volkswagen выкупает долю компании XPeng

Volkswagen выкупает долю компании XPeng

Согласно подписанному соглашению о долгосрочном сотрудничестве, концерн Volkswagen Group приобретет 4,99% активов китайской компании XPeng

Речь идет об инвестиционном вложении в размере 700 млн. долларов. Отметим, что данное сотрудничество исходит из нужд обеих компаний. Volkswagen стремится расширить свои возможности по производству новых платформ для электромобилей и уверенно закрепиться на рынке Китая в сегменте автомобилей B-класса. А XPeng, в свою очередь, испытывает серьезные финансовые убытки. Только за прошлый год компания потеряла 1,33 млрд. долларов.

Немецкий концерн совместно с китайской компанией разработают два субкомпактных электромобиля, которые будут выпущены под брендом Volkswagen в 2026 году. Ожидается, что обе модели будут сконструированы на платформе флагманского кроссовера XPeng G9.

При написании новости использовалась информация:
Колёса, carnewschina

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