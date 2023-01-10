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10 янв 2023

Volkswagen закрыл российским дилерам доступ к софту

Volkswagen закрыл российским дилерам доступ к софту

Фирменный сервис – это не только специальное оборудование, но и особое программное обеспечение. К сожалению, здесь у российских механиков возникают ограничения

Станции техобслуживания и сервис-центры, официально сотрудничавшие с компанией Volkswagen на территории России, потеряли доступ к сервисным программам. «Все остальные европейские компании стараются не афишировать свои действия, которые проводят в России, но какие-то ограничения вводятся», — заявил глава «Российского союза автосервисов», Александр Пахомов, в интервью российским СМИ.

Впрочем, эксперты заявляют о том, что  решение по обходу запретов будет вскоре найдено -  уже сейчас сервисные станции наладили обмен необходимыми данными, чтобы работа с автомобилями велась нерпирывно.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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