Volkswagen закрыл российским дилерам доступ к софту

Фирменный сервис – это не только специальное оборудование, но и особое программное обеспечение. К сожалению, здесь у российских механиков возникают ограничения

Станции техобслуживания и сервис-центры, официально сотрудничавшие с компанией Volkswagen на территории России, потеряли доступ к сервисным программам. «Все остальные европейские компании стараются не афишировать свои действия, которые проводят в России, но какие-то ограничения вводятся», — заявил глава «Российского союза автосервисов», Александр Пахомов, в интервью российским СМИ.

Впрочем, эксперты заявляют о том, что решение по обходу запретов будет вскоре найдено - уже сейчас сервисные станции наладили обмен необходимыми данными, чтобы работа с автомобилями велась нерпирывно.