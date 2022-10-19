Volvo Group сворачивает свою деятельность в России

Шведская компания Volvo Group рассматривает вариант продажи своего бизнеса в России. Сделка может быть осуществлена уже в начале следующего года

Для начала стоит разъяснить, что Volvo Group занимается производством коммерческого транспорта - грузовиков и автобусов и не имеет ничего общего с легковым подразделением Volvo Cars. Надо сказать, что в активе у шведов есть завод в Калуге, а также несколько специализированных сервисных центров по всей России.

«В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников», — приводит издание "Ведомости" слова представителя шведской фирмы.