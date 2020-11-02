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2 ноя 2020

Volvo и PSA объявили войну из-за логотипов

Volvo и PSA объявили войну из-за логотипов

Citroen добился запрета на продажи во Франции электромобилей шведского бренда Polestar, являющегося дочерней компанией Volvo. Причина заключается в том, что логотип Polestar якобы слишком сильно похож на Citroen и его же премиум-суббренд DS

Судебная тяжба длится уже более года. В июне 2020-го иск Citroen был отклонен. Тогда суд обосновал свое решение тем, что между логотипами слишком мало общего, а продукция, продаваемая производителями, ориентирована на информированную публику, которая не запутается в логотипах.

Тем не менее, позже суд вынес решение в пользу французской компании, сославшись на возможное влияние Polestar на имидж Citroen. Polestar будет вынужден выплатить Citroen ущерб в размере €150 000 и заморозить продажи во Франции на шесть месяцев. Французский сайт Polestar в настоящее время заблокирован. Посетителей страницы приветствует следующее сообщение: «Веб-сайт Polestar недоступен во Франции из-за региональных ограничений на использование французских товарных знаков».

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Drom

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