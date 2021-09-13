Вопросы по ПДД включат в ЕГЭ

Национальный союз автомобилистов внес на рассмотрение правительства РФ интересную инициативу – включить изучение правил дорожного движения в обязательную школьную программу с последующей аттестацией в рамках Единого Государственного Экзамена

По мнению инициативной группы, изучение ПДД можно ввести или в качестве отдельной учебной дисциплины, или в качестве расширения существующих предметов вроде ОБЖ или обществознания. Идеальный сценарий предполагается следующим – в школе вводится самостоятельный предмет со сдачей обязательного экзамена и внесения оценки в аттестат.

Впрочем, Министерство просвещения уже выступило с критикой данного проекта. Чиновники заявляют, что система образования попросту не готова к таким изменениям, да и внедрение нового предмета однозначно вызовет критику среди обучающихся и их родителей. Впрочем, в ГИБДД, наоборот, поддерживают данную идею. Так глава ведомства, Михаил Черников, уже неоднократно выступал за усиленное изучение ПДД в учебных учреждениях, начиная с детских садов.