Воронежская 40-километровая сплошная не согласована с ГИБДД

Уже легендарная сплошная разметка Воронежской области, длина которой составляет целых сорок километров, как оказалось, была нанесена без согласований с ГИБДД

«Решение о нанесении сплошной разметки принималось региональным департаментом дорожной деятельности, с нами его не согласовывали», — сообщают представители УГИБДД по Воронежской области. Также было сказано, что сотрудники полиции уже готовят проверку правомерности решения чиновников.

Если говорить о самой разметке, то, по словам очевидцев, она уже привела к появлению пробок, ведь законного способа обогнать «тихоходов» не осталось. Водители жалуются, что столь длинная сплошная лишь провоцирует на нарушение ПДД и снижает уровень безопасности. К слову, разметку уже успели окрестить «Мечтою гаишника».