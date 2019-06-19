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19 июн 2019

Воронежская 40-километровая сплошная не согласована с ГИБДД

Воронежская 40-километровая сплошная не согласована с ГИБДД

Уже легендарная сплошная разметка Воронежской области, длина которой составляет целых сорок километров, как оказалось, была нанесена без согласований с ГИБДД

«Решение о нанесении сплошной разметки принималось региональным департаментом дорожной деятельности, с нами его не согласовывали», — сообщают представители  УГИБДД по Воронежской области.  Также было сказано, что сотрудники полиции уже готовят проверку правомерности решения чиновников.

Если говорить о самой разметке, то, по словам очевидцев, она уже привела к появлению пробок, ведь законного способа обогнать «тихоходов» не осталось. Водители жалуются, что столь длинная сплошная лишь провоцирует на нарушение ПДД и снижает уровень безопасности. К слову, разметку уже успели окрестить «Мечтою гаишника».

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