Voyah приехала в Россию официально

В конце января 2023 года состоялось открытие первого флагманского бутика VOYAH в России – VOYAH SPACE. Это первое пространство бренда такого уровня.

Дилерская сеть насчитывает уже более 17 салонов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске. Представители марки VOYAH заявляют, что совсем скоро свою работу начнут дилеры в Воронеже и Владивостоке.

В декабре 2022 года в России начались продажи нового премиального кроссовера VOYAH FREE в версии EV (электро) c двумя электродвигателями, суммарной мощностью 488 л.с., а в январе был объявлен старт продаж версии VOYAH FREE EVR с увеличенным запасом хода. В ближайшее время планируется расширение модельного ряда бренда за счет минивэна VOYAH DREAM.