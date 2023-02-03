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3 фев 2023

Voyah приехала в Россию официально

Voyah приехала в Россию официально

В конце января 2023 года состоялось открытие первого флагманского бутика VOYAH в России – VOYAH SPACE. Это первое пространство бренда такого уровня.

Дилерская сеть насчитывает уже более 17 салонов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске. Представители марки VOYAH заявляют, что совсем скоро свою работу начнут дилеры в Воронеже и Владивостоке.

В декабре 2022 года в России начались продажи нового премиального кроссовера VOYAH FREE в версии EV (электро) c двумя электродвигателями, суммарной мощностью 488 л.с., а в январе был объявлен старт продаж версии VOYAH FREE EVR с увеличенным запасом хода. В ближайшее время планируется расширение модельного ряда бренда за счет минивэна VOYAH DREAM.

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