Центробанк создает институт финансовых омбудсменов, которые станут посредниками между гражданами и страховыми организациями.

Планируется, что финансовые омбудсмены начнут свою работу 31 мая следующего года. С этого момента по всем спорам, возникающим между пострадавшей стороной по ОСАГО и страховыми компаниями, будут заниматься они, а не суды.

В ЦБ говорят, что ОСАГО было выбрано первым видом страхования из-за множества типовых споров. В прошлом году в суды поступило 390 тысяч исков, а в ЦБ 38 тысяч жалоб на неправильные расчеты, пишет «КоммерсантЪ» с ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.

В ЦБ говорят, что в мире до 80% всех споров решаются в досудебном порядке. При этом финансовый омбудсмен априори будет стоять на стороне гражданина, так как он является слабой стороной. Заявление можно будет подать бесплатно. Правда, если право требования было передано юридической компании, то ей уже придется заплатить.

Лимит рассмотрения споров составит 500 тысяч рублей, срок рассмотрения заявления — 30 дней, но в случае подачи заявления в электронной форме этот срок сокращается до 15 дней.

Статистика работы омбудсменов будет прозрачной и это позволит создать рейтинг страховых компаний. Он будет строиться на основе соотношения количества жалоб на страховщика к количеству его активных договоров. Информация же о том, как страховая компания решила проблему клиента, может лечь в основу рейтинга доверия к страховым компаниям.