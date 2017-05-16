Компания Karma Automotive была создана на базе активов обанкротившейся компании Хенрика Фискера Fisker Automitve. Единственной моделью компании был гибридный спортседан Fisker Karma. Новые владельцы запустили производство модели, которая отныне называется Revero, спустя почти пять лет после остановки производства

«Karma перешла от стадии разработок к стадии производства, — заявил директор по прибыли компании Джим Тейлор. — Мы завершили все критические этапы, чтобы стать настоящим автопроизводителем. Запуск производства — большое достижение всей нашей команды».

В честь запуска производства компания провела мероприятие «День отгрузки», в котором приняли участие все 800 сотрудников Karma Automotive. Грузовики с первыми выпущенными автомобилями отправились к дилерам по всем США. В салонах они должны появиться до конца недели.

Karma Revero оснащена гибридной силовой установкой с двумя электромоторами и бензиновым двигателем. Ее суммарная мощность составляет 403 л.с. Гибрид имеет батареи емкостью 21,4 киловатт-часов. До 96 км/ч (60 миль/час) Karma Revero разгоняется за 5,4 секунды, ее максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Гибрид может проехать до 80 километров исключительно на электротяге, а общий запас хода составляет около 485 километров.