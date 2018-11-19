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19 ноя 2018

Возраст получения водительских прав будет увеличен

Возраст получения водительских прав будет увеличен

С такой инициативой выступили российские психиатры. По их мнению, возрастную планку необходимо поднять до 21 года

Начинающим водителям стоит запастись изрядной долей терпения, так как  реформы в отношении них набирают обороты. Осенью 2015 года эксперты предложили ввести  двухступенчатую систему лицензирования начинающих водителей. Предполагалось, что человек сможет получить права уже в 16 лет, правда они будут учебного типа и за водителем был бы установлен строгий контроль. В случае безаварийного вождения, новичок, по достижению восемнадцати лет мог получить  обычные права.

Дальше проекта инициатива не прошла. Однако недавно появилось абсолютно противоположное мнение, относительно возраста водителя, которое исходит от институтов психиатрии. Как заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по психиатрии Зураб Кекелидзе: «До 21 года чувства опасности, чувства того, что человек может умереть, нет. Поэтому мы и говорим о том, что права на вождение машины необходимо давать не раньше 21 года, когда появляется страх смерти».

К слову, ГИБДД готовит свой собственный комплекс мер в отношении начинающих водителей, который заключается в расширении действующих ограничений. Например, для начинающих водителей может быть введен повышенный коэффициент штрафов за нарушение ПДД.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Колеса

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