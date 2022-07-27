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27 июл 2022

Возрожденный DeLorean решил изменить прошлое

Возрожденный DeLorean решил изменить прошлое
Автор фото: фирма-производитель

Недавно возрожденный DeLorean показал свой первый электрический спорткар Alpha5, а вместе с тем фирма показала три виртуальных концепта из альтернативной вселенной – когда фирма не обанкротилась, а прекрасно развивалась

Итак, в потусторонней реальности DeLorean успешно продавал свой DMC-12 (с различными модернизациями) аж до 1996 года. В этому же году фирма выпускает DeLorean Alpha2. Этим купе компания обозначила свое стремление полностью отказаться от традиционного дизайна DMC-12, представив оригинальный облик с плавными линиями.

Другой важной вехой в жизни DeLorean стал 2006 год – в это время компания решила перейти к выпуску четырехдверных купе, а заодно и совершила маленькую революцию – представив машину с электрической силовой установкой. Да, по альтернативной летописи DeLorean Alpha3 опередил «Теслу» на шесть лет. Но, пожалуй, настоящий переворот произошел в альтернативном 2013 году. Тогда в DeLorean отважились на смелый эксперимент и вывели на рынок электрокроссовер, но не простой, а водородный!

При написании новости использовалась информация:
INSIDEEVs

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