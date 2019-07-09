Автомобильный портал Motorpage
9 июл 2019

Возрожденную De Tomaso обвинили в копировании дизайна Ferrari и Pagani

Возрожденную De Tomaso обвинили в копировании дизайна Ferrari и Pagani
Автор фото: фирма-производитель

Фанаты De Tomaso радуются, что марка вышла из забвения. Фанаты Ferrai и Pagani негодуют из-за того, что дизайн нового P72 скопирован с их любимых автомобилей. Ясно одно, все три лагеря категорически негодуют

В чем заключается суть: глава компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус обвинил создателей ретросуперкара De Tomaso P72 в копировании дизайна Ferrari и Pagani. В частности, он уверен, что внешность автомобиля — это калька с построенного по его заказу ателье Pininfarina купе Ferrari P4/5.

В свою очередь представители De Tomaso заявляют, что работая над машиной, дизайнеры искали вдохновение в De Tomaso P70 (Ghia-De Tomaso Sport 5000) 1965 года и спортпрототипах для «24 часов Ле-Мана» 60-х. Кроме того по словам главы De Tomaso Нормана Чоя, создатели постарались уделить больше внимания «аналоговой теме» и тактильным ощущениям — минималистичный подход, по замыслу создателей, станет отражением той эры, в которой жил основатель компании Алехандро де Томазо.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Alpina «зарядит» кроссовер BMW X7

09 июля 2019

Hyundai представит новую модель для Европы

09 июля 2019

Автомобили Jaguar позаботятся о настроении водителя

09 июля 2019
Mini Cooper SE 2020

Представлен первый серийный электрический Mini

09 июля 2019
Aurus Senat 2018

Чем Аурус лучше Мерседеса?

09 июля 2019
Tesla Model X 2017

Tesla не планирует обновлять Model S и X привычным способом

09 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 по огненной земле Автопутешествия
08 июля 2019

Skoda Kodiaq
"По огненной земле"
Volvo S90 - volvo s90 2019 вид спереди
Тест драйв
05 июля 2019

Volvo S90
"Скромность северных королей"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 позволил ли обновленный двигатель избавиться от сравнений с увальнем?
Тест драйв
03 июля 2019

Infiniti QX60
"Infiniti QX60: позволил ли обновленный двигатель избавиться от сравнений с увальнем?"
Haval F7 - haval f7 2019 как бельгийцы, немцы и русские помогли китайцам отправить в плавание haval f7
Тест драйв
01 июля 2019

Haval F7
"Как бельгийцы, немцы и русские помогли китайцам отправить в плавание Haval F7"

Написано новостей:

2 3 7 3 1