Возрожденную De Tomaso обвинили в копировании дизайна Ferrari и Pagani

Фанаты De Tomaso радуются, что марка вышла из забвения. Фанаты Ferrai и Pagani негодуют из-за того, что дизайн нового P72 скопирован с их любимых автомобилей. Ясно одно, все три лагеря категорически негодуют

В чем заключается суть: глава компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус обвинил создателей ретросуперкара De Tomaso P72 в копировании дизайна Ferrari и Pagani. В частности, он уверен, что внешность автомобиля — это калька с построенного по его заказу ателье Pininfarina купе Ferrari P4/5.

В свою очередь представители De Tomaso заявляют, что работая над машиной, дизайнеры искали вдохновение в De Tomaso P70 (Ghia-De Tomaso Sport 5000) 1965 года и спортпрототипах для «24 часов Ле-Мана» 60-х. Кроме того по словам главы De Tomaso Нормана Чоя, создатели постарались уделить больше внимания «аналоговой теме» и тактильным ощущениям — минималистичный подход, по замыслу создателей, станет отражением той эры, в которой жил основатель компании Алехандро де Томазо.