Врачам продлили право на бесплатную парковку

Если среди наших читателей есть врачи, то это прекрасная новость для них – бесплатная парковка будет продлена на целый год

Власти Москвы сделали подарок для врачей и волонтеров – пролонгировали право на бесплатную парковку. «Ничего продлевать и переоформлять тоже не нужно — продление на 2021 год будет автоматическое. Так мы хотим вновь сказать спасибо всем, кто продолжает на передовой бороться с вирусом» - приводит портал Autonews слова главы Департамента трнанспорта, Максима Ликсутова.

Нам же, простым водителям, тоже есть чему порадоваться – в праздничные дни вся парковка будет бесплатной, но после все вернется на круги своя – на центральных парковках, где стоимость парковки составляет 380 рублей в час, плата будет взыматься уже с воскресного утра. Остальные же вернутся к обычному режиму работы с понедельника.