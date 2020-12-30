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30 дек 2020

Врачам продлили право на бесплатную парковку

Врачам продлили право на бесплатную парковку

Если среди наших читателей есть врачи, то это прекрасная новость для них – бесплатная парковка будет продлена на целый год

Власти Москвы сделали подарок для врачей и волонтеров – пролонгировали право на бесплатную парковку. «Ничего продлевать и переоформлять тоже не нужно — продление на 2021 год будет автоматическое. Так мы хотим вновь сказать спасибо всем, кто продолжает на передовой бороться с вирусом» -  приводит портал Autonews слова главы Департамента трнанспорта, Максима Ликсутова.

Нам же, простым водителям, тоже есть чему порадоваться – в праздничные дни вся парковка будет бесплатной, но после все вернется на круги своя – на центральных парковках, где стоимость парковки составляет 380 рублей в час, плата будет взыматься уже с воскресного утра. Остальные же вернутся к обычному режиму работы с понедельника.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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