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29 ноя 2018

Время «Ш» прошло

Время «Ш» прошло

Постановлением правительства обязательная установка знака «Ш» для автомобилей с шипованной резиной  была отменена

Напомним, что  в марте 2017 года в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, был внесен пункт, запрещающий эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия такого знака. Штраф за это нарушение составил 500 рублей. Примерно через год глава ГИББД, Михаил Черников, отрицательно высказался в отношении данной практики и пообещал разобраться, назвав введенное правило  «дурью».  Второго ноября МВД внесло в Правительство проект постановления по отмене злосчастного знака, который, собственно, и был удовлетворен.

В пояснительной записке к внесенным поправкам указано, что: «Знак давно потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.)  Таким образом, установка указанного знака не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере движения транспортного средства, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий. Кроме того, наличие данного знака на заднем стекле транспортного средства зачастую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения».

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Лента.ру

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