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21 фев 2019

Время для отдыха водителей пропишут в ПДД

Время для отдыха водителей пропишут в ПДД

С данной инициативой выступили в Министерстве транспорта Российской федерации. Предполагается ввести соответствующие поправки в законодательство, что позволит сократить аварийность на дорогах

Согласно планируемым поправкам, в российских ПДД должен появиться новый раздел – «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха». В нём будет указано, что водителям автобусов и грузовых машин массой от 3,5 т нельзя находиться за рулём больше 9 часов в сутки. При этом через каждые 4,5 часа необходимо отдыхать не менее 45 минут, либо делать два перерыва (по 15 и 30 минут соответственно).

Предполагается, что при необходимости дальнобойщикам и водителям автобусов будет разрешено ехать даже 10 часов подряд, но не чаще, чем два раза за одну неделю. Суммарно водитель должен отдыхать от управления машиной не менее 11 часов в сутки. Однако, что необходимо считать за отдых, инициаторы не пояснили. В течение одной недели время нахождения таких водителей за рулём не должно превышать 56 часов, в течение двух недель – 90 часов.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Коммерсант

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