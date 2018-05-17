В России продолжают менять стандарты и нормы для улучшения жизни пешеходов. Так Росстандарт разрабатывает новый регламентный документ, устанавливающий максимальной время запрещающего сигнала на пешеходных переходах.

Речь идет о проекте предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Схемы светофорного регулирования», который может быть утвержден в следующем году. По словам руководителя комитета «Удобная дорога» Александра Шумского сегодня пешеходы на многих перекрестках вынуждены ждать разрешающий сигнал светофора по полторы минуты, а в некоторых местах время ожидания достигает трех минут. Как пишут «Известия», в ПНСТ будет закреплено максимальное время в 45 секунд между циклами зеленого сигнала светофора для пешеходов.

Шумский считает, что идеальное время ожидания составляет полминуты, но решение нужно принимать с учетом особенностей движения на каждом конкретном участке дороги.

Кроме того, в новом стандарте может появиться рекомендация по введению на перекрестках одновременного движения транспорта и пешеходов. Такая практика существует в некоторых американских городах на участках, где максимальная скорость транспорта ограничена 50 км/ч.

По мнению Шумского новые стандарты позволят сократить количество аварий с участием пешеходов: сегодня самые нетерпеливые из них перебегают дорогу на запрещающий сигнал светофора и нередко оказываются под колесами автомобилей.

