Впервые идея оснастить автомобильные регистрационные номера чипами появилась еще восемь лет, но затем про нее благополучно забыли. Но недавно к этому проекту вновь вернулись и, кажется, на этот раз «чиповки» не избежать.

В начале глава ГИБДД Михаил Черников заявил о том, что в ведомстве прорабатывают вопрос оснащения автономеров RFID-чипами, которые бы «помогли системам видеофиксации нарушений». А теперь МВД дало официальный ответ, в котором подтвердило эти намерения.

«Механизм реализации установки электронных чипов на государственные автомобильные номера находится в стадии проработки. Дополнительные сведения будут доведены до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон», — цитирует ТАСС представителей МВД.

В RFID-чипы планируется записать информацию об автомобиле и его владельце. Причем, считывать информацию необязательно могут комплексы видеофиксации нарушений. Достаточно разместить рядом с дорогой специальные приемники. Таким образом, за водителями в России можно будет установить тотальную слежку. Впрочем, Михаил Черников заявлял о том, что и это во благо: так будет проще искать угнанные автомобили.